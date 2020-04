Covid-19: Cabo Verde com segundo recuperado da doença

26/04/2020 19:16 - Modificado em 26/04/2020 19:16

As autoridades de saúde confirmaram hoje o segundo caso recuperado de covid-19 no arquipélago, entre os 106 doentes infectados desde 19 de Março nas ilhas da Boa Vista, Santiago e São Vicente. Depois de Santiago, a ilha da Boa Vista conta também com o seu primeiro recuperado da covid-19.

Na actualização da situação epidemiológica do país, feita esta tarde, Artur Correia, anunciou de que um paciente da ilha da Boa Vista, que estava em isolamento, testou negativo em dois testes de controlo realizados entre ontem e hoje.

Segundo as normas das autoridades de saúde de Cabo Verde, de que para um paciente ser considerado recuperado, este tem de obter resultados negativos em dois testes consecutivos ao covid-19, este paciente já poderá ser considerado o segundo recuperado no país.

De recordar que o primeiro caso recuperado no país trata-se de um cidadão nacional de 43 anos de idade, da cidade da Praia, regressado da Europa no dia 18 de Março, que acusou negativo em dois testes de controlo realizados, entre os dias 06 e 07 de Abril. Santiago e Boa Vista, duas das ilhas mais afectadas pela pandemia da covid-19, contam assim cada uma com um recuperado de covid-19.