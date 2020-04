São Vicente volta à lista de casos suspeitos de Covid-19

26/04/2020 19:06 - Modificado em 26/04/2020 19:06

Cabo Verde conta hoje com mais seis casos suspeitos do novo coronavírus, sendo dois na cidade da Praia, um em Santa Cruz, um em São Vicente e dois da Boa Vista. O DNS confirmou ainda os 16 casos positivos na cidade da Praia e 106 a nível nacional.

Em conferência de imprensa diária sobre o ponto de situação da covid-19, o Director Nacional da Saúde, Artur Correia, reiterou que dos 106 casos já identificados, 103 estão internadas, onde a cidade da Praia aparece com 53 pessoas, Boa Vista 49 e um em São Vicente. De realçar que dos casos registados na Boa Vista, houve um óbito de um cidadão estrangeiro ainda outros dois cidadãos foram repatriados. Na cidade da Praia houve um recuperado.

Nisto o DNS, destacou que 82% dos casos identificados como positivos foram identificados na decorrência da investigação epidemiológica, enquanto 18% dos casos corresponde a pessoas que foram identificados a partir de casos suspeitos.

“Os casos que estão a aparecer, portanto são de casos que fomos à procura, ou seja, um trabalho intenso de identificar os contactos, isolar e fazer testes. É o fruto de trabalho de investigação e já sabemos que em saúde pública, os serviços só conhecem a ponta do iceberg. Sabemos que cerca de 80% dos casos são assintomáticos ou com sintomas leves, portanto difíceis de detectar, então é nesse contexto que continuamos a dizer que os casos vão continuar a aparecer” salientou o DNS, garantindo por isso que as medidas devem ser seguidas.

Neste momento assegurou que o Laboratório de Virologia tem 107 amostras para análise. Dos 16 casos confirmados hoje, Correia, afirmou que dois são profissionais de saúde e que trabalham no Hospital Agostinho Neto.