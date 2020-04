COVID-19: O técnico de manutenção teve alta hoje

26/04/2020 17:31 - Modificado em 26/04/2020 17:31

O técnico de manutenção do Hotel Riu Karamboa, o primeiro caso de infeção na Boavista pelo COVID-19 teve alta hoje, depois de quase 30 dias de isolamento. Ficou em isolamento a partir do 19 de Marco, e no dia 28 testou positivo para COVID-19. No dia 17 de Abril o funcionário aguardava a alta e, enfim, voltar para casa. Mas um terceiro teste realizado voltou a dar positivo. Nessa altura tinham sido realizados ao paciente três testes como o seguinte resultado: Positivo, Negativo, Positivo.

Mas hoje teve alta cumprindo o procedimento determinado pelas autoridades sanitárias de fazer dois testes em 24 horas com resultado negativo.

O NN sabe que na Boa Vista mais sete pessoas tiveram alta hoje.