Covid-19: Confirmados mais 16 casos positivos na Cidade da Praia

26/04/2020 12:52 - Modificado em 26/04/2020 12:53

O Ministério da Saúde e da Segurança Social informou hoje que o Laboratório de Virologia, na cidade da Praia, detectou mais 16 casos positivos de covid-19. Cabo Verde conta agora com 106 infectados por covid-19.

De acordo com a nota do Governo, esses resultados saíram de 142 amostras analisadas cujos exames foram realizados este sábado, 25, tendo detectado 16 casos positivos, todos no Concelho da Praia.

Na mesma nota, a fonte afirma que em termos de resultados negativos a Cidade da Praia teve 67, São Domingos 2, Hospital Regional de Santiago Norte 1, Boa Vista 49, dos quais 19 são segundas colheitas dos casos positivos confirmados. Neste momento, aponta que seis amostras estão com resultados pendentes.

“Todos os doentes covid-19 estão em isolamento e veem evoluindo sem sintomas ou com sintomas ligeiros” escreve a mesma fonte.

Com mais estes 16 casos eleva-se para 106 o número de casos positivos da covid-19, sendo 54 na ilha da Boa Vista, Santiago 51 e um caso em São Vicente. Cabo Verde também já registou um óbito, um cidadão inglês de 62 anos, que se encontrava de férias na ilha da Boa Vista, e um doente recuperado.