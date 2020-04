Covid-19: Estão 206 amostras pendentes à espera de resultado

25/04/2020 20:13 - Modificado em 25/04/2020 20:38

O Director Nacional de Saúde, Artur Correia, anunciou hoje que na sequência da pandemia da covid-19, a nível nacional estão 206 amostras para análise no Laboratório de Virologia à espera de resultados, sendo 141 da ilha da Boa Vista e 65 do concelho da Praia. O mesmo informou sobre a existência de seis casos suspeitos, sendo 4 da ilha da Boa Vista e 2 de Santa Catarina de Santiago.

As informações foram avançadas pelo Director Nacional da Saúde na conferência de imprensa diária do ponto de situação da covid-19 em Cabo Verde, afirmando que estão, neste momento, 298 pessoas a nível nacional em quarentena, sendo a maioria no Concelho da Praia.

Para já, frisou que a grande preocupação das estruturas de saúde é o pós-estado de emergência, porque o decreto presidencial permitiu com que o número de infectados fosse reduzido em Cabo Verde.

“O fim do estado de emergência não eliminará o vírus de Cabo Verde. Portanto, pós-estado de emergência o vírus vai continuar no país e nós vamos fazer todo o possível para retirar partido dos ganhos que conseguimos. O estado de emergência permitiu que houvesse um abrandamento no número de casos diagnosticados no país e permitiu que as estruturas de saúde não fossem sufocadas com tantos casos. Não houve em nenhuma das ilhas, uma invasão às estruturas de saúde como tem acontecido lá fora” referiu.

Por isso, pede “grande rigor” no cumprimento das medidas, para que o vírus não chegue às ilhas que ainda não têm casos registados.

Artur Correia deu a conhecer que entre os infectados pela covid-19 no país, estão alguns agentes policiais. Com os dois casos diagnosticados hoje na ilha de Santiago, o nosso país chegou aos 90 casos confirmados de covid-19, sendo 54 na ilha da Boa Vista, 35 na ilha de Santiago e um em São Vicente. Destes casos há um óbito a lamentar (cidadão de nacionalidade inglesa) e um recuperado (cidadão cabo-verdiano).