Covid-19: Santiago com mais dois casos positivos sobe para 90 o total em Cabo Verde

25/04/2020 14:00 - Modificado em 25/04/2020 14:01

A ilha de Santiago registou dois novos casos positivos de infeção pelo novo coronavírus. Um na cidade da Praia e outro no Tarrafal, elevando para 90 o número total de casos confirmados de Covid-19, anunciou o Ministério da Saúde e da Segurança Social.

De assinalar que o segundo caso positivo no concelho de Tarrafal é um contato do caso já anteriormente confirmado.

Estes resultados vem no decurso do processo de investigação epidemiológica, tendo o MS recebido, hoje de manhã, 25 Abril, os resultados de exames realizados ontem no laboratório de virologia.

Conforme a mesma fonte, no total de 60 amostras analisadas, dois deram positivo e 53 negativo.

Dos exames negativos, 20 são da Boa Vista, 19 da cidade da Praia, 7 de Tarrafal Santiago, 3 no Fogo e Cidade Velha com 4.

Conforme o ministério da Saúde, estão pendentes cinco amostras. Três da cidade da Praia e dois da Boa Vista.

O total de casos da doença no país passa para 90 casos confirmados, 1(um) recuperado e 1(um) óbito.

“Todos os doentes COVID-19 estão em isolamento e vêm evoluindo sem sintomas ou com sintomas ligeiros. Reforçamos o apelo para que as pessoas fiquem em casa e tomem os devidos cuidados para evitar a propagação da COVID-19″.