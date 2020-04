China envia equipa médica para acompanhar Kim Jong-un

Presidente da Coreia do Norte estará a recuperar de uma cirurgia ao coração.

A China enviou, à Coreia do Norte, uma equipa composta por médicos especialistas, que terão como missão acompanhar o estado de saúde de Kim Jong-un, segundo informações veiculadas, esta sexta-feira, pela agência noticiosa Reuters.

A publicação cita “três pessoas familiares com a situação”, que confirmam que esta delegação é liderada por um membro superior do Departamento de Ligações Internacionais do Partido Comunista Chinês, que partiu na quinta-feira.

A informação surge numa altura na qual se vão multiplicando os rumores em torno do estado de saúde do presidente da Coreia do Norte, que, segundo os mais recentes relatos, terá sido submetido a uma cirurgia ao coração no passado dia 12 de abril.

A Reuters diz, no entanto ter conhecimento de que Kim Jong-un, não só está vivo, como deverá fazer uma aparição pública já nos próximos dias, o que não acontece desde 11 de abril.

