Governo: Nota de esclarecimento sobre a renovação do estado de emergência

Na sequência da Declaração ao país, hoje, pelo Primeiro-ministro, José Ulisses Correia e Silva, sobre as medidas de prevenção sanitária e de proteção civil pós-estado de emergência, na qual pediu um engajamento de toda a população neste sentido, e avançou que o estado de emergência chegará ao fim nas diversas ilhas no momento determinado por lei, o Gabinete do Primeiro-ministro vem esclarecer e como se pode comprovar no discurso apenso, que em nenhum momento, o Chefe do Executivo afirmou que não haverá renovação do estado de emergência, conforme alguns órgãos de comunicação social noticiaram.

É preciso que se diga, em abono da verdade, que não é da competência do governo esta decisão, uma vez que a renovação ou prolongamento do estado de emergência compete ao Presidente da República e à Assembleia Nacional que ratifica o decreto presidencial.

Nota da Redação: Com efeito no texto da comunicação que o Primeiro -ministro fez é claro que em momento algum ele afirma que o Estado de Emergência não vai ser renovado. Fica feita a retificação, no sentido que o PM não o diz mas aponta para o fim do estado de emergência anunciando medidas para essa fase.Algum ruído na comunicação passou pelo facto do PM ter, no seu discurso, assegurado várias medidas que só podem ser executadas pelo governo com o fim do Estado de Emergência.