Boa Vista: Pacientes no isolamento acham que são mal tratados. Governo diz que não – c/vídeo

25/04/2020 00:13 - Modificado em 25/04/2020 00:13

Há muito tempo que é claro que o governo e os trabalhadores do Riu Karamboa apresentam versões diferentes sobre os acontecimentos desde que foram para o isolamento no dia 19 de março.

Os trabalhadores disseram que foram abandonados. O governo diz que não: tiveram todo o apoio. Os trabalhadores disseram que o Governo conduziu mal o isolamento ao colocar três pessoas no mesmo quarto e a circulação em áreas comuns. O governo passa por cima e não diz nada. Quatro trabalhadores, que pensam que faziam parte das quatro amostras inconclusivas do lote de 196, pensavam que eram novos casos positivos, mas foram informados que faziam parte dos 45 positivos e não entendem por que foram avisados só uma semana depois.

A versão das autoridades sanitárias “que havia falta de camas” não convenceu esses trabalhadores infetados. No isolamento, denunciaram a falta de condições de limpeza, alimentação deficiente, falta de acompanhamento médico. O Diretor dos Serviços de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Noel Barreto, considerou que “Estamos a dar a resposta em cima do acontecimento. É assim nas epidemias, portanto, entendemos a sua situação e devem entender que aquilo que está a ser feito no momento é o que se pode fazer”. Mas, um desses pacientes vem dizer que é da responsabilidade do Governo “foi o governo que nos colocou aqui por isso tem a obrigação de nos dispensar cuidados dignos e adequados à situação que estamos”.

Em relação a alimentação, também existem queixas. Um paciente revela, e com fotos que publicamos, a alimentação no espaço de isolamento.

Pequeno almoço

Almoço

Jantar

Pequeno almoço: um pão de trigo, tipo carcaça, e uma banana. Diz que de vez em quando “dão um copo de leite num copo descartável”.

Almoço: arroz branco. Perguntamos se não havia carne ou peixe para acompanhar. A resposta foi não.

Jantar: massa com carne moída

Jorge Noel Barreto considera que “pessoas podem reclamar, pois são as reclamações que permitem melhorar a resposta, mas muitas vezes a resposta imediata não é fácil de ser dada”.