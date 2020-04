Bolsonaro arrasa Moro e compara atentado com assassinato de Marielle

24/04/2020

Presidente do Brasil diz não ter que “pedir autorização a ninguém para trocar qualquer um que esteja na pirâmide hierárquica do poder executivo”.

© Reuters

Jair Bolsonaro convocou, esta sexta-feira, uma conferência de imprensa para responder às acusações que, horas antes, lhe foram feitas por Sergio Moro, ministro da Justiça que pediu a demissão alegando “interferência política” por parte do presidente do Brasil.

O responsável político brasileiro defendeu que o agora antigo companheiro de governo não teve qualquer motivo para ficar “ofendido” com a decisão de retirar Maurício Leite Valeixo do cargo de diretor-geral da Polícia Federal [autoridade policial equivalente à Polícia Judiciária].

“Se posso trocar um ministro, por que não posso trocar o diretor da Polícia Federal? Não tenho que pedir autorização a ninguém para trocar qualquer um que esteja na pirâmide hierárquica do poder executivo”, atirou o líder brasileiro.

“Será que é interferir na Polícia Federal quase que exigir, implorar, a Sergio Moro que apure quem mandou matar Jair Bolsonaro? A Polícia Federal de Sergio Moro preocupou-se mais com Marielle do que com o seu chefe supremo”, acrescentou, recordando a facada que levou no abdómen em setembro de 2018, durante um comício inserido na campanha eleitoral, e equiparando o caso ao homicídio da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco, a 14 de março de 2018.

Jair Bolsonaro acusou Sergio Moro de ter “um compromisso consigo próprio, com o seu ego, e não com o Brasil”, e assegurou que nunca dificultou quaisquer “operações de combate à corrupção”: “Estou a lutar contra o sistema, contra o ‘estabilishment’. Coisas que antes aconteciam no Brasil, praticamente já não acontecem”.

“Sempre lhe disse: Moro, não tenho informações da Polícia Federal. Todos os dias tenho que ter um relatório daquilo que aconteceu, em especial nas últimas 24 horas, para decidir o futuro da nação. Nunca pedi o acompanhamento de qualquer processo. Até porque a inteligência, com ele, perdeu espaço na Justiça”, apontou.

A terminar, Jair Bolsonaro sublinhou que não pode aceitar que a sua “autoridade seja confrontada por qualquer ministro” e avisou que “a confiança é uma via de mão dupla“: “Continuarei fiel a todos os brasileiros. Continuarei no combate à corrupção, às organizações criminosas e a trabalhar para a redução da criminalidade”.

“O governo continua. O governo não pode perder a sua autoridade por questões pessoais de alguém que se antecipa a outros projetos. Travo o bom combate. A minha preocupação é entregar um Brasil, a quem me suceder no futuro, bem melhor do que recebi em janeiro do ano passado”, completou.

