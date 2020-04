Arlindo do Rosário: “É preciso continuar a trabalhar porque São Vicente só tem um caso, mas não está livre ainda de ter”

24/04/2020 20:00 - Modificado em 24/04/2020 20:00

O ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, alertou hoje para algumas pessoas, concretamente de São Vicente, que não têm cumprido com as medidas de contingência impostas pelo estado de emergência, que apesar de a ilha registar apenas um caso diagnosticado de covid-19, “não está livre” de vier a registar mais casos.

O alerta do ministro da Saúde, foi feito na conferência de imprensa diária sobre o ponto de situação da covid-19 no país, onde reiterou que estas recomendações são válidas para todas as ilhas do país. “Todos nós temos vindo a passar por vários sacrifícios e é nesse sentido que as pessoas, como cidadãs desse país, terão que ter esta responsabilidade. É preciso continuar a trabalhar porque São Vicente só tem um caso, mas não está livre ainda de ter” ressalvou.

“Nós sabemos como é que o vírus se transmite e também as medidas que devem ser adoptadas. Não há outras recomendações. As pessoas têm que perceber, tendo em conta a gravidade da situação, e cumprirem com aquilo que está recomendado, para a defesa das pessoas, dos seus familiares e da população em geral” frisou.

O responsável pela pasta da saúde, instou para que todas as medidas impostas pelo estado de emergência sejam cumpridas, como o distanciamento social e o confinamento, por serem os melhores meios no combate a propagação do novo coronavírus em Cabo Verde.

Por fim, Arlindo do Rosário, assumiu que não se sabe o que está a falhar, reforçando que as medidas estão sendo tomadas a nível da saúde e da protecção civil. Entretanto, vincou que deveriam os cidadãos serem questionados sobre o que está a falhar. “São parte importante neste processo e deveriam fazer isso” concluiu.