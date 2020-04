Laboratório de virologia já realizou 791 testes de covid-19

O Laboratório de Virologia na cidade da Praia, que começou a realizar testes de despiste do novo coronavírus no passado dia 14 de Março, já realizou até este momento cerca de 800 testes, sendo que destes 88 deram resultado positivo.

A informação foi avançada pelo ministro da Saúde, que afirmou que o aumento do número de testes realizados deve-se ao “alargamento da definição de casos suspeitos”, que passou a incluir não só testes para casos suspeitos, mas também para todos os contactos directos e indirectos, no sentido de serem detectados um número maior de pessoas com eventuais sintomas respiratórios leves. “Todos são incluídos como casos suspeitos. Por isso, um número relativamente grande, tendo em conta o número de casos confirmados que nós temos” salientou.

Sobre o anúncio feito na manhã de hoje pelo Primeiro-ministro, de que nas próximas semanas Cabo Verde irá aplicar cerca de 50 mil testes rápidos, o ministro da Saúde, assegurou que o processo normal está a decorrer neste sentido.

Por sua vez, o Director Nacional da Saúde, Artur Correia, afirmou que é “baixíssimo” a taxa de penetração do vírus em Cabo Verde, quando se compara com outros países. “Não temos ainda o problema de casos positivos em idosos. Não é nenhum exagero que 80% dos casos diagnosticados são assintomáticos ou têm poucos sintomas” reforçou o DNS.