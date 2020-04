Governo: Pessoas retidas em São Vicente, Santiago e Boa Vista não podem regressar ainda às suas ilhas de origem

O governo esclareceu que o programa “Regresso a Casa” que permite o regresso das pessoas que ficaram retidas fora da sua ilha de residência por força da interdição dos voos e ligações marítimas não se aplica nas ilhas de São Vicente, Boa Vista e Santiago. Ilhas com casos confirmados de COVID-19

Em comunicado o Governo diz que esta resolução permitirá o regresso às suas ilhas de pessoas que, por força da interdição dos voos e ligações marítimas, não puderam regressar a casa na ilha de origem e quem tem pessoas dependentes em casa. A mesma fonte diz que o mesmo se passa com pessoas que têm idosos e deficientes a seu cargo, pessoas estas com problemas de saúde e que precisam de acompanhamento familiar e outras situações que recomendam o regresso à casa.

No entanto, o executivo esclarece que a resolução nº 63/2020, de 20 de Abril, da iniciativa “Regresso a Casa” não se aplica para pessoas provenientes de ilhas com casos positivos de covid-19 (São Vicente, Santiago e Boa Vista), para as ilhas sem casos positivos (Santo Antão, Sal, Maio, Brava, Fogo e São Nicolau).

Porém esta medida, conforme a mesma fonte, será autorizada pelo Ministro da Administração Interna, mediante a realização de dois testes laboratoriais negativos, quarentena obrigatória na ilha de destino e realização de teste antes do final da quarentena.