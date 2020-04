PM: “Transportes aéreos e marítimos continuarão interditados depois do fim do estado de emergência”

24/04/2020 14:53 - Modificado em 24/04/2020 14:53

Na sua declaração o primeiro-ministro informou que os transportes aéreos e marítimos inter-ilhas continuarão interditados depois do fim do estado de emergência. Assegura que essas proibições só serão levantadas de acordo com a situação epidemiológica de cada ilha. “O levantamento das restrições nos transportes aéreos e marítimos internacionais de passageiros dependerá do contexto internacional em termos epidemiológico e económico” ressalvou.