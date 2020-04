Primeiro-Ministro diz que o estado de emergência não vai ser renovado, mas haverá medidas de contenção

24/04/2020 13:30 - Modificado em 24/04/2020 14:32

Na declaração feita hoje o Primeiro-ministro garantiu o levantamento do Estado de Emergência que acontecerá nas datas estabelecidas – 27 de Abril para as ilhas onde até agora não se registaram quaisquer casos e 2 de Maio para Santiago, São Vicente e Boa Vista.

O PM salientou que com o fim do estado de emergência o confinamento em casa vai deixar de ser obrigatório, por isso exorta as pessoas para serem “vigilantes e cuidadosos” nos contactos com outras pessoas. “Vão ser reforçadas medidas de precaução em saúde pública relativas à protecção individual, higienização e vigilância sanitária, das quais destaco o uso de máscaras faciais, a organização e a higienização dos espaços de atendimento ao público e a realização de testes rápidos” .

Assegurou também que com o fim do estado de emergência, os serviços, as empresas e outras organizações públicos e privados, podem recomeçar a funcionar, mas que devem “acautelar e implementar medidas que garantam a protecção dos trabalhadores e dos utentes” face aos riscos associados ao covid-19. “É importante continuar a conciliar, na medida do possível, o trabalho presencial com o teletrabalho” salientou.