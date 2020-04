PM: “Será obrigatório o uso de máscaras faciais em espaços interiores fechados”

Em declarações feitas ao país na manhã desta sexta-feira, sobre as medidas de prevenção e protecção civil pós-estado de emergência, o Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, determinou hoje o uso de máscaras em locais públicos, organização e higienização nos espaços públicos e a realização de testes rápidos, como medidas para conter a propagação do covid-19 no país. Outras medidas, conforme o PM serão levantadas de acordo com a situação epidemiológica de cada ilha.

Nisto especificou que enquanto a situação epidemiológica das ilhas recomendar, passará a ser “obrigatório o uso de máscaras faciais” em espaços interiores fechados de atendimento ao público ou que impliquem contacto com o público quer por parte dos trabalhadores, quer por parte dos utentes e clientes.