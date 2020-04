Santiago regista mais seis casos positivos de covid-19. São agora 88 casos confirmados a nível nacional

24/04/2020 13:04 - Modificado em 24/04/2020 13:04

A ilha de Santiago voltou a registar nesta sexta-feira mais seis casos positivos de covid-19, sendo 4 de transmissão local no Concelho da Praia, 1 caso importado de Portugal e ainda 1 caso no Concelho de São Domingos. A covid-19 já infectou 88 pessoas no país.

Através de comunicado, o Ministério da Saúde, anunciou que ainda 2 casos de exames de controlos e seguimento de dois casos positivos diagnosticados anteriormente e que, submetidos a testes continuam positivos.

O mesmo comunicado adianta ainda que 58 amostras deram resultados negativos, sendo 13 do Concelho de Tarrafal de Santiago (11 contactos), 11 no Concelho do Sal (sendo um caso suspeito e de 10 pessoas que se encontravam em quarentena), 26 no Concelho da Praia (contactos de casos confirmados) e 8 de São Vicente que estavam pendentes.

“Todos os doentes covid-19 estão em isolamento e vêm evoluindo sem sintomas ou com sintomas ligeiros” diz a mesma fonte, assinalando assim o primeiro caso registado no Concelho de São Domingos.

Cabo Verde conta agora com 88 casos confirmados de covid-19, sendo 52 na ilha da Boa Vista, 34 em Santiago e um em São Vicente.