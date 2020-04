São Vicente: Oito amostras pendentes testaram negativo para covid-19

24/04/2020 12:53 - Modificado em 24/04/2020 12:53

A informação foi avançada hoje em comunicado pelo Ministério da Saúde, dando conta que as oito amostras pendentes de São Vicente, que estavam em análise no laboratório de virologia na cidade da Praia, deram resultados negativos.

No dia que o país ficou a conhecer mais seis casos positivos de covid-19 registados na ilha de Santiago, pelo menos 58 amostras de vários concelhos do país deram resultados negativos, entre as quais 8 de São Vicente que estavam pendentes.

Neste momento não há informações se existem mais amostras de São Vicente à espera de se conhecer os resultados, isto numa altura que a Delegacia de Saúde de São Vicente, tem sobre o seu acompanhamento sete pessoas que estão em quarentena domiciliária.

De realçar que São Vicente continua com um caso positivo de covid-19, uma cidadã chinesa que se encontra em isolamento no Hospital Baptista de Sousa desde o passado dia 03 de Abril.