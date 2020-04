Campanha “Estendé nós mom pe isdá Cabo Verde” quer ajudar os mais vulneráveis

24/04/2020 00:33 - Modificado em 24/04/2020 00:33

Os recursos foram reunidos pelo nosso Zé Delgado, num nobre e solidário gesto da comunidade cabo-verdiana residente no Luxemburgo.

O cantor cabo-verdiano Zé Delgado, em conjunto com a Associação Ponta d’Pom têm em marcha uma campanha de ajuda para apoiar várias pessoas na ilha que já vivem em condições de extrema dificuldade, e que agora, vêm esse quadro piorar com as restrições que esta pandemia impõe.

O grupo, até agora, com cerca de 100 mil escudos já conseguiu fazer a arrumação de cestas básicas para distribuir por estas pessoas que estão mais necessitadas.

Conforme o presidente do Ponta d’Pom, Albertino Gonçalves, desde do início do mês de Abril, que a campanha arrancou e assegura que o “espírito o desta campanha” é estender uma mão, “Estendé nós mom pe isdá Cabo Verde”, mostrando que existem pessoas que passam por maiores dificuldades.

Um dos focos desta ajuda, são algumas pessoas que vivem na lixeira, e no bairro de lata ao lado do local, que abriga famílias que vivem em condições extremamente precárias.

De acordo com outro membro desta iniciativa, o fotografo Zé Pereira, a equipa esteve a identificar, nas zonas mais carenciadas, as pessoas que passam por maiores dificuldades, nomeadamente, idosos, pessoas com alguma deficiência física, mulheres grávidas, crianças nos agregados familiares, para que amanhã, possamos fazer a entrega de cestas básicas.

Um cenário que descreve como “doloroso, ver igualmente, a condição em que vivem alguns cães”. A visita desta quinta-feira, diz Perreia, permitiu-lhes contactar e sensibilizar as pessoas para manterem o distanciamento entre elas, protegendo-se a si, a sua família, a sua comunidade e a ilha em geral e assim evitar males maiores no amanhã”.

“São pessoas da terceira idade, de ou devido a idade avançada ou devido a doença não conseguem ter acesso a melhores condições ou então jovens em situação de deficiência ou algum vicio, que vêm a sua vida parada sem nada conseguirem”, destaca Albertino Gonçalves que diz que uma equipa de trabalho do “Ponta” está a trabalhar para começar a distribuir estas cestas básicas, ainda no dia 24.