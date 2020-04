Presidente da República apontou a possibilidade de redução das medidas restritivas nas seis ilhas sem casos de covid-19

23/04/2020 23:56 - Modificado em 23/04/2020 23:56

No final da reunião com o Governo para avaliação do estado de emergência em vigor no país, o Presidente da República, em declarações à imprensa, apontou a possibilidade de redução das medidas restritivas nas seis ilhas (Santo Antão, S. Nicolau, Sal, Maio, Fogo e Brava) sem qualquer caso de Covid-19.

Jorge Carlos Fonseca, afirma que este encontro serviu para ter uma ideia mais clara, sobre o pós 02 de Maio, altura em que está previsto o fim do Estado de Emergência nas ilhas com casos confirmados de COVID-19

O chefe de Estado admite que o cenário pode mudar, conforme avaliação das outras ilhas, que possuem uma situação diferente, onde até ao momento, não registaram nenhum caso positivo de covid-19, numa altura que falta três dias para o dia 26, altura que encerra o período de quarentena nas restantes seis ilhas”.

Defende que se tudo continuar nesta perspectivas positiva, pode-se prever o cenário de saída progressiva gradual desta situação de emergência. “Existe esta possibilidade, mas resta ainda esperar os dias que restam para ter uma visão mais segura e definitiva”, refere o chefe de Estado.

A reunião contou com a presença do primeiro-ministro, do ministro da Saúde e Segurança Social, e do director Nacional da Saúde e de colaboradores do Presidente da República, foi ainda discutido o uso obrigatório de máscaras.