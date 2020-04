Rodrigo Martins: “Não é prudente o regresso das pessoas retidas em outras ilhas”

23/04/2020 23:09 - Modificado em 23/04/2020 23:09

O presidente substituto da Câmara Municipal de São Vicente, Rodrigo Martins, em entrevista ao Notícias do Norte, afirma que a resolução do Governo que está em vigor desde quarta-feira, 22, e que permite viagens a pessoas retidas em outras ilhas, pode ser materializada, mas com “muito rigor em todo o processo”. Defende que deverá ser permitida somente em casos de extrema urgência”.

Notícias do Norte- Como se posiciona a CMSV sobre a decisão do governo que permite viagens para as pessoas que estão retidas nas outras ilhas, para as da sua residência na ilha de origem, em particular das ilhas da Boa Vista e de Santiago, onde houve um aumento significativo de casos de covid-19?

Rodrigo Martins- Sou da opinião que trata-se de uma medida que deve ser materializada com muito rigor em todo o processo. Ou seja, sabemos que neste momento já temos ilhas com o aparecimento quase diário de novos casos de covid-19, pelo que seria prudente esperar mais algum tempo para que as pessoas possam regressar às suas ilhas. Não podemos esquecer, ante o cenário actual, que os esforços devem ser canalizados, por um lado, em limitar a propagação do covid-19 nas ilhas com casos já registados e evitar que surjam casos em ilhas e locais sem registos. Temos de estar cientes que a circulação de pessoas é sempre um risco, mesmo seguindo todos os procedimentos inerentes à resolução n. 63/2020, de 20 de Abril.

NN- O presidente da Câmara Municipal dos Mosteiros, Fernandinho Teixeira e o Presidente da Associação dos Municípios de Santa Antão, Orlando Delgado, em declarações à Rádio Pública, demonstraram também a sua preocupação na aplicação deste diploma, principalmente nestas ilhas que ainda não têm casos positivos de covid-19. Neste aspecto qual é a sua posição nesta matéria?

RM- Entendo perfeitamente a preocupação dos srs. presidentes das câmaras e, pessoalmente, considero que ainda é cedo para se proceder à circulação de pessoas entre ilhas, mesmo na situação de regresso às suas residências. Poderia ser efectuado, neste momento, só em casos extremos de urgência, por exemplo, por motivos de saúde. Temos consciência que não é fácil e significa muitos sacrifícios, contudo só ganhamos esta guerra se houver sacrifícios de todos e a vários níveis. Considero, salvo melhor opinião, que neste momento, seria mais prudente apoiar as pessoas que necessitam, nas ilhas onde estão, do que proceder ao seu regresso.

NN- No seu entender qual seria a melhor hipótese para resolver esta situação, num momento que o número de infectados em Cabo Verde não para de aumentar, isto no caso de regresso a São Vicente de pessoas das ilhas mais fustigadas pela pandemia?

RM- Uma questão que merece reflexão profunda, mas como referi acima, dever-se-ia dar mais tempo e neste momento autorizar o regresso apenas em casos de urgência e devidamente justificados. Faço questão de sublinhar que a circulação de pessoa, como temos visto neste mundo fora, poderá funcionar com um rastilho para a propagação da covid-19. Outrossim, as pessoas que possam ser autorizadas a viajar devem fazer quarentena obrigatória e com vigilância.

NN- Que mensagem deixa aos munícipes, visto que muitos não andam a cumprir as medidas de contingência em vigor, impostas pelas autoridades sanitárias, para evitar a propagação do vírus?

RM- Aos munícipes deixo uma mensagem de coragem. Cabo Verde já venceu muitas lutas e vamos vencer mais esta, juntos, unidos e comprometidos. Apelamos a observância das medidas de protecção, mormente, de confinamento e distanciamento social. As pessoas que pela inerência das suas funções não podem ficar em casa e que dão o seu contributo nas mais diversas áreas para fazer face à pandemia, endereçamos um muito obrigado pelo empenho. Estamos juntos e vamos vencer juntos!