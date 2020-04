Jorge Noel Barreto pede às pessoas infectadas com covid-19 na Boa Vista que sejam “tolerantes” e garante que o Governo não está a esconder dados

23/04/2020 20:12 - Modificado em 23/04/2020 20:12

Na sequência das declarações feitas à RCV por duas pessoas com covid-19 na ilha da Boa Vista, pela forma como está decorrendo o processo de isolamento, o Director dos Serviços de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Noel Barreto, pediu às pessoas que sejam mais “tolerantes” e assegurou que todos os dados sobre a covid-19 têm sido disponibilizados aos cabo-verdianos.

As afirmações foram feitas, na conferência de imprensa realizada na tarde de hoje na cidade da Praia, onde afirmou que estamos a viver, neste momento, uma “situação especial”, realçando que todos os dias, na cidade da Praia e na Boa Vista, a situação tem mudado de figura. “Estamos a dar a resposta em cima do acontecimento. É assim nas epidemias, portanto, entendemos a sua situação e devem entender que aquilo que está a ser feito no momento é o que se pode fazer” realçou.

No entanto, diz que as pessoas podem reclamar, pois são as reclamações que permitem “melhorar a resposta”, mas precisou que muitas vezes a resposta imediata não é fácil de ser dada. O mesmo explicou que a alimentação chega tarde ao local de isolamento das pessoas, porque tem de ser transportada de um outro local, e devido ao estado de emergência a circulação está “bastante condicionada” e que muitas vezes estes constrangimentos acontecem por este motivo.

“Não é que as instituições querem levar a comida tardiamente. Não é esse o interesse. Apelo que as pessoas tentem ser um pouco mais tolerantes” enfatizou, pedindo aos mesmos que devem questionar antes o porque de situações do tipo estarem a acontecer.

Sobre as acusações dos mesmos de que o Governo não está a dizer toda a verdade e que foram avisadas uma semana depois que deram positivo, Jorge Noel Barreto garantiu que a verdade tem sido dita e sempre são encaminhadas para o site e as instituições certas. “Não há interesse nenhum das autoridades esconderem informações. Não é esse o procedimento, senão atrapalhávamos. Não há como esconder dados”.

“De acordo com as recomendações das organizações internacionais, as pessoas que estão com covid-19, aqueles que na medida do possível têm condições devem fazer a limpeza do espaço onde estão isolados, para minimizar a entrada e saída de outras pessoas para evitar a exposição e facilitação da propagação da doença. Portanto, não sei se tiveram esta informação ao entrarem no isolamento, mas as recomendação internacionais de prevenção e controlo da doença apontam para isso. Se têm condições devem fazer a limpeza do sítio onde estão” concluiu.