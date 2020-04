Jorge Barreto informou que cerca de 80% dos casos positivos de covid-19 são “sintomas leves ou assintomáticos”

O Director dos Serviços de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Noel Barreto, deu conta hoje que 80% dos casos confirmados de covid-19 no nosso país, apresentam “sintomas leves ou assintomáticos”. O mesmo deu conta ainda de mais oito casos suspeitos à espera de resultados, sendo sete da cidade da Praia e um da ilha da Boa Vista.

Jorge Barreto, que substituiu o Director Nacional de Saúde na conferência de imprensa diária dos dados sobre o ponto de situação da covid-19 no país, adiantou que todas as 82 pessoas que tiveram resultado positivo estão em isolamento.

O mesmo alertou para o facto de algumas pessoas que têm apresentado sintomas respiratórios, entre os quais casos positivos que vêem sendo anunciados, procuraram directamente as estruturas de saúde, como os Bancos de Urgência.

“Temos estado a alertar para ligarem para a Linha Verde 800 11 12, de forma que haja a redução do risco de propagação. Sobre os casos na Praia, estes continuam a aumentar e é uma situação já esperada. Por isso, apelamos ao reforço das medidas de contingência em vigor.

O DSPCD anunciou ainda que 327 pessoas estão em quarentena domiciliária em todo o país, sendo 233 no Concelho da Praia, 6 em Santa Catarina, 45 em Tarrafal de Santiago, 20 em Santo Antão (8 Ribeira Grande, 9 Porto Novo e 3 no Paul), 20 na ilha do Sal, 7 em São Vicente e 4 em São Nicolau.

Cabo Verde regista neste momento 82 casos positivos de covid-19, sendo 52 na Boa Vista, 29 na ilha de Santiago e um em São Vicente.