Delegacia de Saúde de São Vicente acompanha sete pessoas em quarentena domiciliária

23/04/2020 19:27 - Modificado em 23/04/2020 19:27

Devido a pandemia da covid-19, a Delegacia de Saúde de São Vicente tem neste momento sob acompanhamento domiciliário sete pessoas, isto na sequência do primeiro caso positivo de covid-19 registado na ilha a uma cidadã de nacionalidade chinesa, no passado dia 03 de Abril.

Depois de ontem a Direcção Nacional de Saúde ter anunciado que 43 pessoas estavam em regime de quarentena domiciliária, na sequência do caso positivo de São Vicente, hoje, o Director dos Serviços de Prevenção e Controlo de Doenças (DSPCD), Jorge Noel Barreto, revelou que o número desceu para sete.

No total Cabo Verde tem neste momento em quarentena domiciliária 327 pessoas, distribuídas pelas ilhas de São Vicente, Santiago, Santo Antão, Boa Vista, São Nicolau e Sal.

De realçar que desde a deteção do primeiro caso positivo de covid-19 na ilha, estiveram mais de duzentas pessoas em quarentena domiciliária e pelo menos 30 pessoas em regime de quarentena obrigatória, estes últimos no Centro de Estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol e no Hotel Don Paco, mas já foram liberadas.

Sobre as pessoas que estão ainda em quarentena domiciliária, de acordo com a Delegacia de Saúde, estas têm vindo a receber todo o apoio das autoridades sanitárias, que os tem acompanhado de perto e a trabalhar na redução do círculo de contactos da paciente infectada na ilha, o que tem ajudado no controlo da situação.