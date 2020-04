Artistas enviam Abraço Solidário para Boa Vista, nha terra – c/vídeo

23/04/2020 13:36 - Modificado em 23/04/2020 14:09

Por sugestão do Notícias do Norte, o artista Nando da Cruz reuniu e coordenou um grupo de amigos, num forte abraço para Cabo Verde e, em particular, para a Boa Vista. Este é um tempo de incertezas, de tristezas e de números de casos de COVID-19. Mas, também de afetos, de amor e solidariedade para quem mais precisa. Boa Vista nunca estará sozinha: Nós somos Cabo Verde e na Boa Vista, Nha Terra, o sol voltará a estar no poente, e nós na beira-mar, com abraços mataremos essa saudade profunda e ausente dos nossos irmãos e camaradas na Boa Vista. Boa Vista… nha Terra.

Um obrigado a Nando da Cruz, Mirri Lobo, Tibo Évora, Omar Oliveira, Dina Medina, David Brazão, Tiolino Batista, Margarida Moreira, Margarida Spencer e Djenio Semedo

Eduino Santos