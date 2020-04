Mais nove casos positivos de covid-19 na cidade da Praia – Número de infectados no país chega aos 82

O Ministério da Saúde, informou hoje o aparecimento de mais nove casos positivos de covid-19 no concelho da Praia, sendo que sete destes novos casos são contactos de casos confirmados e dois foram casos suspeitos que se confirmaram.

A informação é avançada em comunicado pelo Ministério da Saúde, adiantando que todos os casos confirmados da doença encontram-se, de momento, estáveis e em isolamento.

A mesma fonte adianta que foram realizados testes de mais amostras do concelho da Praia, do concelho da Calheta de São Miguel, do Hospital Regional de Santiago Norte e de São Vicente, cujos resultados foram negativos.

O Ministério assegura que nas últimas 72 horas não foram registados casos positivos de covid-19 em nenhum outro concelho do país. Por fim, alerta a todas as pessoas para importância de se manterem nos seus lares, “respeitando e cumprindo” as normas do estado de emergência.