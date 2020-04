Várias unidades de produção de aguardente no país sem licença de produção de aguardante

23/04/2020 01:01 - Modificado em 23/04/2020 01:01

O Ministério da Indústria, Comércio e Energia, através da Direção Nacional da Indústria, Comércio e Energia, conforme o relatório dos resultados da 413 vistorias referente ao ano 2020, afirma que apenas 363 foram alvos de vistoria, tendo em conta que 37 dessas instalações encontram-se desactivadas.

Destas 413 unidades de produção de aguardente previstas para vistoria, 230 unidades estão situadas em Santiago, 166 na ilha de Santo Antão, 8 em São Nicolau, 6 na Brava e 3 na ilha do Maio, sendo que conforme dados do relatório anual, 209 foram consideradas aptas para licenciamento e 117 não foram aprovadas por ainda não reunirem todos os requisitos exigidos para este ano. Por outro lado 37 das unidades encontram-se desativadas segundos os seus responsáveis legais, contabilizando assim um total de 363 unidades vistoriadas.

De referir que esta inspecção está de acordo com a legislação vigente, o regime jurídico de produção de aguardente cana-de-açúcar em Cabo Verde, Decreto-lei nº 11/2015 de 12 de fevereiro, a resolução nº 87/2018 de 22 de agosto, que estabelece os procedimentos para a regularização das unidades de produção de aguardente num horizonte de 3 anos.

Ainda o mesmo documento refere que 49 não foram vistoriadas por ausência de contato com os responsáveis (dados contatos desatualizados) e/ou por não terem uma pessoa no estabelecimento como combinado antes da acção.

Ademais, esclarece que as licenças são adotadas, tendo por base as orientações do “Plano de implementação do quadro legal sobre a produção do grogue”, resolução nº 87/2018 de 22 de agosto, com o objetivo de acelerar o processo de adequação das unidades produtoras às exigências da regulamentação vigente.

E que para uma Licença Definitiva, devem possuir unidades com grau de cumprimento dos requisitos legais e regulamentares, igual ou superior a 50%.

Para Licença Condicionada/provisória, com grau de cumprimento superior a 26% e inferior a 40%, sujeita a renovação em função das melhorias contínuas registadas no 1º semestre do ano 2020;

E a suspensão de unidades, vai de acordo com grau de cumprimento dos requisitos legais e regulamentares entre 11% a 25 %, vistoriadas no ano 2017, 2018 e 2019, e ainda, as novas situações que venham a ser apuradas com o nível de cumprimento abaixo dos 26%.

As vistorias foram realizadas por uma equipa multidisciplinar composta, nomeadamente, pela Direção Nacional da Indústria, Comércio e Energia, a Entidade Reguladora para o setor da Alimentação, Delegacias de Saúde dos respetivos municípios e ilhas, as Câmaras Municipais e as delegações do Ministério da Agricultura e Ambiente.

De relembrar que as vistorias às unidades de produção de aguardente de cana-de-açúcar (grogue/grogu) iniciou a 9 de janeiro e decorreu até o mês de março.