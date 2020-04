Trinta e três profissionais de saúde cubanos em Cabo Verde para ajudar no combate à Covid-19

23/04/2020 00:44 - Modificado em 23/04/2020 00:44

Uma equipa constituída por 33 médicos e especialistas de saúde cubanos chega hoje, quinta-feira, 23 Abril, ao país, para reforçar e apoiar no combate ao novo coronavírus, no momento em que o país já regista 73 casos de Covid-19.

A vinda destes médicos para Cabo Verde, conforme o Ministério da Saúde, serve para ter uma equipa pronta para trabalhar no tratamento e enfrentamento da epidemia, junto com os profissionais de saúde nacionais.

Esta equipa de médicos, enfermeiros e epidemiologistas, com especialidade em medicina interna, medicina geral e integral vem reforçar a equipa de profissionais de saúde do país, fundamentalmente em São Vicente, Boa Vista e Santiago, ilhas com casos confirmados de covid-19.

“Três vão substituir os médicos cubanos em diferentes ilhas do país, devido ao termino do tempo de serviço nas ilhas”, explica Artur Correia.

Conforme o diretor Nacional de Saúde, uma parte visa reforçar toda a equipa da zona sul do país, enquanto outros viajam para São Vicente para apoiar e estar em “stand by” para qualquer eventualidade e apoiar a zona norte e na Boa Vista para enfrentar a epidemia que está se alastrando.