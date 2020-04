Direção Nacional da Saúde diz que o inquérito ao caso da paciente chinesa está em curso

23/04/2020 00:18 - Modificado em 23/04/2020 00:18

De acordo com Artur Correia, o inquérito a levar a cabo pelo grupo de trabalho que foi criado para coordenar o processo de investigação ao Hospital Baptista de Sousa e à clínica privada, Medicentro, onde a paciente foi atendida e tratada, antes de ser encaminhada para o hospital central, já está há vários dias em curso.

De referir que o mesmo, havia avançado no passado dia 17, que o grupo de trabalho da Entidade Reguladora Independente da Saúde (ERIS), ainda não tinha viajado da cidade da Praia, devido a dificuldades de transporte.

Artur Correia, no entanto, esclareceu que o inquérito está em curso há vários dias e está em desenvolvimento, mas que ainda não foi produzido um relatório.

A Entidade Reguladora Independente da Saúde, que fica na cidade da Praia, está investigar o Hospital Baptista de Sousa, HBS, e a clínica Medicentro onde foi atendida a paciente do primeiro caso confirmado de Covid-19 na ilha de São Vicente, antes de ser encaminhada para o hospital.

No inquérito instaurado, o Ministério da Saúde quer saber se as medidas tomadas pela serviços sanitários e as autoridades de saúde foram as adequadas para evitar os riscos de propagação da doença.

Uma decisão tomada depois da direção do HBS, em São Vicente, reconhecer falhas na condução do processo da cidadã chinesa infectada com covid-19, após o qual o Ministério da Saúde mandou instaurar um inquérito para apuramento dos factos, para verificar as responsabilidades e as falhas e sejam assacadas as devidas responsabilidades.