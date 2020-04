Pandemia está a causar uma escassez global de preservativos

Diretora executiva do Fundo de População das Nações Unidas avisa que o cenário é “muito preocupante”.

Natalia Kanem, diretora executiva do Fundo de População das Nações Unidas, alertou, esta quarta-feira, para o cenário “muito preocupante” relacionado com a escassez global de preservativos derivada da pandemia do novo coronavírus.

Em entrevista concedida à estação televisiva France 24, a responsável sublinhou que serão “as mulheres mais pobres e vulneráveis, que necessitam de acesso a métodos de contraceção seguros e acessíveis”, que mais irão sofrer com esta circunstância.

“A UNFPA está preocupada, assim como toda a ONU, com aqueles que, normalmente, seriam deixados para trás. A questão por detrás da escassez de preservativos ou de qualquer contracetivo, é que veríamos um crescimento de gravidezes não planeadas e, infelizmente, de gravidezes em adolescentes, o que teria efeitos devastadores, não só nessas jovens mães, como também na próxima geração”, afirmou.

“Uma escassez de contracetivos modernos corresponde a um aumento de abortos inseguros, com complicações mortíferas associadas, assim como de doenças sexualmente transmissíveis, incluindo o VIH”, acrescentou.

Natalia Kanem sublinhou, no entanto, que esta não é uma total novidade: “Diria que, mesmo antes da pandemia, tínhamos já muito mais de 230 milhões de mulheres, especialmente em países em desenvolvimento, que não tinham como aceder a métodos contracetivos. Se esse número aumentar dramaticamente, haverá efeitos associados nas economias, na capacidade de as mulheres assumirem o seu lugar na sociedade”.

