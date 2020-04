Director Nacional da Saúde diz não ter dúvidas de que paciente diagnosticada com covid-19 em São Vicente esteve em contacto com o vírus

22/04/2020 19:48 - Modificado em 22/04/2020 19:48

O Director Nacional da Saúde (DNS), Artur Correia, afirmou hoje que a cidadã de nacionalidade chinesa que está em isolamento no Hospital Baptista de Sousa há cerca de três semanas, diagnosticada com covid-19, foi alvo de dois testes diferentes, que constataram a presença do material genético do novo coronavírus.

Artur Correia respondia assim a uma questão colocada pela imprensa, questionando-o se não haveria a hipótese do teste da paciente ter dado falso-positivo, já que em muitos outros países existem casos diagnosticados de falsos-negativos. É que depois de cerca de três semanas em isolamento a paciente voltou nesta terça-feira a testar positivo para covid-19.

O DNS reforçou ainda que tudo depende da capacidade do teste identificar os casos positivos, mas também do tipo de teste que é utilizado, garantindo que em Cabo Verde é usado o teste PCR que analisa amostras retiradas da cavidade nasal e da orofaringe para determinar a presença do vírus. “Como se fosse o bilhete de identidade do vírus da covid-19. Os testes que temos estado a fazer têm identificado a presença do material genético do vírus. Portanto tem dado positivo” argumentou.

Ainda em relação a esta doente, o DNS garantiu que fizeram um outro teste de anticorpos que também confirmou que a cidadã chinesa teve contacto com o vírus e produziu anticorpos contra o vírus.

“Não temos dúvidas de que a doente em questão esteve em contacto com o vírus. Só estamos à espera que negative e que os exames comprovem isso para poder ter alta do hospital” concluiu Artur Correia.