Cabo Verde continua a ser o país africano da lusofonia mais afectado pela covid-19

22/04/2020 19:42 - Modificado em 22/04/2020 19:42

Cabo Verde continua a ser, entre os PALOP, o país com mais casos confirmados de Covid-19, contabilizando até ao momento 73 casos positivos. Segue-se a Guiné-Bissau com 50 casos.

Com o aparecimento de diversos casos nos últimos sete dias, Cabo Verde passou repentinamente de 11 casos confirmados de infecção por covid-19 para 73. Números que já despertaram a preocupação das autoridades sanitárias, visto que nos últimos dias a ilha de Santiago e da Boa Vista registaram dezenas de casos, sendo até então as ilhas mais afectadas pela pandemia no nosso país.

A cidade da Praia registou hoje mais cinco casos positivos, o que elevou o número na para 19, depois de muitos dias onde registava apenas 3 casos confirmados. Já a ilha da Boa Vista também teve um aumento repentino de casos, sendo que de 7 passou para 52. São Vicente regista também um caso positivo de covid-19.

Ou seja, numa semana o nosso país teve um amento de 62 casos confirmados, o que coloca Cabo Verde no topo dos países africanos da lusofonia mais afectado pela pandemia da covid-19, isto de acordo com os dados hoje divulgados pelo Boletim do Centro de Controlo e Prevenção de Doença da União Africana (CDC África).

Atrás de Cabo Verde está a Guiné-Bissau que com 50 casos, o segundo país africano da lusofonia mais afectado pela pandemia da covid-19. Moçambique 39, Angola 24 e São Tomé e Príncipe o último país africano de língua oficial portuguesa a registar casos de covid-19 no seu território, regista três casos positivos.

A nível geral a África conta agora com 1191 mortes e mais de 24 mil infectados, registados em 52 países.