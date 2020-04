Laboratório de Virologia tem 116 amostras pendentes à espera de processamento

22/04/2020 19:20 - Modificado em 22/04/2020 19:20

O Laboratório de Virologia na cidade da Praia, tem neste momento 116 amostras à espera de resultados, sendo 80 da Boa Vista, 25 de Santiago e 11 do Sal. Resultados que deverão ser conhecidos na manhã desta quinta-feira, assim como as três amostras de São Vicente que continuam pendentes.

A informação foi avançada hoje pelo Director Nacional da Saúde, Artur Correia, em conferência de imprensa diária sobre o ponto da situação da covid-19 no nosso país, no dia em que voltou a registar-se mais cinco casos positivos na cidade da Praia.

O DNS referiu que nas últimas 24 horas foram detetados mais nove casos suspeitos do novo coronavírus, sendo três na cidade da Praia, dois em Santa Catarina, um no Tarrafal de Santiago, um no Sal e dois na Boa Vista.

Artur Correia assegurou que existem cerca de 300 pessoas em quarentena domiciliária, nomeadamente em Santa Catarina (2), Tarrafal de Santiago (41), Santo Antão (13), São Vicente (43), Sal (20) e 4 em São Nicolau.

Cabo Verde regista neste momento 73 casos positivos confirmados de covid-19, sendo 52 na ilha da Boa Vista, 19 em Santiago, 1 no Tarrafal de Santiago e 1 em São Vicente.