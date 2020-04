Parlamento: PAICV pede alargamento dos testes de Covid 19 para comprovar a verdadeira situação do país

22/04/2020 17:40 - Modificado em 22/04/2020 17:40

Foto: Inforpress

No arranque da primeira sessão ordinária de abril, no debate com o Governo sobre a crise provocada pela pandemia de covid-19, impactos e as suas perspetivas em Cabo Verde, o líder parlamentar do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), Rui Semedo, sugeriu um leque de testes “mais alargado”, tal como em outros países.

No âmbito “estritamente sanitário devemos discutir com toda a serenidade e tranquilidade a questão da aplicação dos testes para comprovar a verdadeira situação do país e podermos tomar as medidas que se impõe”, refere Rui Semedo.

“Estamos a falar de um leque de testes mais alargado, como vários países estão a fazer, no âmbito, aliás, das orientações da Organização Mundial da Saúde”.

“Se o país não dispõe de número suficiente de testes, compreende-se, mas, mesmo assim, deve procurar-se, através de recursos próprios, dos organismos internacionais ou de cooperação bilateral, mobilizar os meios necessários para se avançar com esta medida”, prosseguiu o deputado do maior partido da oposição, considerando que o mesmo pode ser utilizado em relação às máscaras, como mais uma medida para impedir a propagação do vírus.

O presidente do grupo parlamentar do PAICV apontou “falhas e erros foram cometidos na implementação das medidas que parecem pôr em causa a estratégia inicial” e, segundo Rui Semedo, o que parecia estar sob controlo, “rapidamente nos escapou das mãos, fazendo aumentar o número de testes positivos particularmente em Santiago e na Boa Vista”.

Semedo alerta ainda para esta fase de transmissão comunitária que o país se encontra e que, segundo as autoridades, os casos, a partir de agora, vão aumentar e, ao que tudo indica, com fortes pressões sobre os estabelecimentos de saúde e seus profissionais. “Estamos em estado de emergência que implica uma série de restrições e condicionamentos na vida das pessoas, exigindo das autoridades medidas adequadas para garantir que as pessoas fiquem em casa sem privações que possam pôr em causa a sua sobrevivência”.