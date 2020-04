António Monteiro: “Há muitas famílias que, infelizmente, não conseguiram ter o apoio que precisam para debelarem um pouco a crise”

O presidente da UCID (oposição), António Monteiro, afirmou hoje que o Governo tem feito “algo muito importante” mas pede que se faça mais, visto que muitas famílias, principalmente de São Vicente, ainda não conseguiram ter o apoio para minimizar os efeitos da crise provocada pela pandemia da covid-19.

António Monteiro fez esta declaração, hoje, durante a sessão parlamentar de Abril, em que participou através de videoconferência desde São Vicente, reiterando que o Governo precisa esforçar-se um pouco mais, para que as famílias possam fazer frente e minimizar a crise provocada pela covid-19. “Há muitas famílias que, infelizmente, não conseguiram ter o apoio que precisam para debelarem um pouco a crise” precisou.

O mesmo salientou ainda que o presente seja “profundamente reanalisado”, com o intuito de dotar as famílias e as empresas de recursos necessários.

O líder da UCID chamou a atenção para a falta de produtos de protecção como álcool, álcool gel e máscaras nas farmácias, e sugeriu ao executivo que instale equipamentos para fazer análises nas ilhas da Boa Vista e São Vicente, para que seja “mais célere” a resposta que a pandemia requer.