Boa Vista: Os trabalhadores dos hotéis que não ficaram em isolamento podem ter levado o vírus para a comunidade?

22/04/2020 14:19 - Modificado em 22/04/2020 14:19

O Diretor Nacional de Saúde (DNS) na conferência de imprensa, de ontem, lançou a certeza que existe mais um foco de transmissão do coronavírus na Boa Vista: infeção comunitária com base nos dois funcionários do Estado que estiveram na Boa Vista e depois da quarentena testaram positivo. E para sustentar essa informação afirma sem margens para dúvidas: “ É uma prova de que o vírus já estava a circular a nível da comunidade na ilha da Boa Vista. Vieram da ilha antes da libertação dos funcionários dos dois hotéis. Quer dizer que eles foram infetados na comunidade, independentemente das pessoas que estavam nos hotéis”. Será assim? Tão claro, tão simples.

Com base nos elementos oficias conhecidos e com dados recolhidos no terreno sempre foi claro que na Boa Vista havia dois focos de transmissão: Riu Palace e Riu Karamboa onde surgiram os dois casos que tinham resultado na contaminação do companheiro de viajem do paciente inglês, que não se conhece os seus movimentos na Boa Vista; a paciente holandesa do Riu Palace que não se sabe se gerou uma cadeia de transmissão, visto que entre os trabalhadores do Palace , que cumpriram 15 de quarentena, até agora ninguém manifestou sintomas e não foi testado. O DNS abre um novo foco ,visto que descarta a possibilidade que a infeção tenha partido dos focos nos dois hotéis. Será assim?

Vejamos o que dizem os factos conhecidos e até hoje não desmentidos.

O foco que dá origem ou novo foco que surge com os dois funcionários que estavam em serviço na Boa Vista também pode ser o do Riu Karamboa ou do Riu Palace. No dia 19, quando se colocou os trabalhadores em quarentena, ficaram retidos apenas os que estavam no turno da manhã. E hotel funciona com dois turnos. O que significa que os outros trabalhadores, os do turno da tarde, que não estavam no trabalho, na hora do confinamento, ficaram em casa e não foram depois levados para o isolamento. A possibilidade de estes também estarem infetados é tão grande como a dos que ficaram em isolamento no dia 19 . Pois, o caso do inglês só foi detetado no dia 18, mas ele chegou no dia 9 de Março ao hotel e teve contacto com os trabalhadores dos dois turnos e provavelmente contactos fora do hotel.

Nesta linha de factos, se o vírus não atingiu os trabalhadores do segundo turno e atingiu apenas os do primeiro turno é uma possibilidade que tem de ser descartada com argumentos técnicos. O que fica difícil, por que o que é do conhecimento público é que esses outros trabalhadores não ficaram em quarentena domiciliária e não foram vigiados e também nunca foram submetidos a testes e terão levado uma vida normal até ser decretado o Estado de Emergência. Neste ponto, cabe questionar: não podia acontecer, como o que aconteceu com os colegas do primeiro turno que ficaram em isolamento durante 25 dias e quando se fizeram testes a 196, 45 testaram positivo? Existe alguma garantia que se os testes fossem feitos aos trabalhadores do outro turno, que estão na rua desde o 18 de Marco, não haveria casos positivos? Estes factos também se aplicam ao Riu Palace , que também funciona com dois turnos. Um ficou em isolamento e o outro em casa.

O certo é que a política das autoridades sanitárias na Boa Vista foi testar apenas quem apresentasse sintomas, em vez de todos os que tiveram contactos com os casos confirmados, como se fez em São Vicente. A única vez que se fizeram testes a pessoas sem sintomas, tivemos 45 casos positivos em 196 testados. Portanto, quando o DNS assegura que “não tem dúvidas em afirmar que estes dois cidadãos nacionais foram infetados dentro da comunidade, o que quer dizer que o vírus já estava a circular na comunidade, muito antes das pessoas que estavam nos hotéis Riu Karamboa e Riu Palace saírem de quarentena é uma perspetiva que se esquece dos outros trabalhadores que não estavam no hotel na altura do encerramento e que podem ter levado o vírus para a comunidade, que também se esquece dos trabalhadores do Palace de um dos turnos e os que saíram sem teste, dois dias antes da saída dos referidos trabalhadores do estado terem saído da Boa Vista . A hipótese da “ infeção comunitária”, que amiúde o DNS tem utilizado, tem que ser suportada por elementos científicos e técnicos e não apenas para transmitir a ideia que como surgiu na comunidade a culpa não é de ninguém: surgiu, infetou e pronto. Não conhecemos o estudo epidemiológico que o DNS se refere, mas no que foi dito na conferência de imprensa, não dá para descartar que o vírus não chegou à comunidade vindos dos hotéis onde foram detetados os dois primeiros casos. Os factos comprovados atiram por terra essa possibilidade.

Tem razão o eurodeputado espanhol quando afirma “ Erramos quando apostamos que este vírus vai pela hipótese melhor. Já provou que sempre vai pela hipótese pior . Não se pede que venha o pior, mas que não se descarte o pior”.

Eduino Santos