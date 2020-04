Aplicações rendem 21,4 mil milhões de euros

TikTok, WhatsApp e Facebook foram os aplicativos mais descarregados no primeiro trimestre de 2020.

Nos primeiros três meses do ano, o mercado das aplicações alcançou o valor histórico de mais de 21,4 mil milhões de euros em todo o mundo. TikTok, WhatsApp e Facebook foram as aplicações com mais downloads neste período, segundo um estudo divulgado pela App Annie, empresa de consultoria especializada no mercado de dispositivos móveis sobre as apps mais descarregadas, mais rentáveis e com mais utilizadores ativos este ano.

Mais uma vez, os serviços da empresa liderada por Mark Zuckerberg ocupam as primeiras posições do ranking com o maior número de downloads, mas perdem a liderança para o TikTok, popular aplicativo chinês de partilha de videoclipes, que ultrapassou a marca dos mil milhões de descargas. Em quarto lugar surge a rede social Instagram (do Facebook), seguida de Messenger, Likee e Snapchat.

No caso dos aplicativos mais rentáveis, o Tinder (app para encontros românticos) mantém-se em primeiro lugar. O destaque da lista vai para o Disney+ (7º lugar), serviço de streaming da gigante do cinema, que acumulou mais de 5 milhões de downloads só no continente europeu, uma semana após o seu lançamento, a 24 de março.

Já o Facebook foi a aplicação com mais utilizadores ativos por mês, seguida do WhatsApp, Messenger, WeChat e Instagram.

Outra das aplicações que ganhou protagonismo nos últimos meses foi a Zoom, que permite videoconferências, mas que está a ser alvo de críticas devido a várias falhas de segurança, que já a levaram a ser banida por outras gigantes tecnológicas, como a Google e a SpaceX.