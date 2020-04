Covid-19: Trump anuncia proibição da imigração durante 60 dias

Presidente dos Estados Unidos quer proteger os empregos do país do “fluxo laboral que vem do estrangeiro”.

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou esta terça-feira uma suspensão temporária da imigração durante dois meses no país, para que os mais de 22 milhões de norte-americanos que ficaram no desemprego provocado pelo surto do novo coronavírus não enfrentem tanta concorrência.

Donald Trump, recorde-se, já tinha confirmado através das redes sociais a suspensão temporária da imigração para os EUA, mas sem detalhar a ordem executiva, revelada nesta terça-feira.

A moratória de 60 dias será aplicada apenas a imigrantes que procurem autorizações de residência permanentes, esclareceu Trump na habitual conferência de imprensa diária na Casa Branca de atualização dos dados relativos à Covid-19.

“Temos um dever solene de garantir que estes americanos desempregados recuperam os seus empregos e os seus meios de subsistência, portanto, para proteger os trabalhadores americanos, irei emitir uma suspensão temporária da imigração para os Estados Unidos”, começou por dizer o presidente.

“Ao interromper a imigração, vamos ajudar a colocar os americanos desempregados em primeiro lugar na fila de empregos à medida que os EUA reabrirem. Seria errado e injusto que os americanos demitidos pelo vírus fossem substituídos por novos trabalhadores imigrantes que chegam do exterior”, acrescentou.

Para além de ter confirmado que esta medida vai estar em vigor durante sessenta dias, o presidente norte-americano salientou ainda que, posteriormente, esta medida irá ser analisada e, se necessário, prolongada.

Em janeiro, a administração norte-americana tinha restringido as deslocações com a China, onde a doença foi detetada em dezembro passado, antes de proibir, em meados de março, as viagens entre os Estados Unidos e a maioria dos países europeus.

