Campeonatos de Xadrez em Cabo Verde viajam para plataforma online devido a Covid-19

22/04/2020 00:04 - Modificado em 22/04/2020 00:04

A Federação Cabo-verdiana de Xadrez, anuncia o estabelecimento de uma parceria com uma plataforma online de xadrez Chess.com para a realização de torneios, adiantando que será realizada em três variantes: Bullet, Blitz e Rapid, com inicio já no dia 01 de Maio.

É que depois da “boa experiência” com os Torneios “FICO EM CASA. JOGO XADREZ” e “PÁSCOA EM CASA”, a FCX decidiu organizar os Campeonatos Nacionais Individuais Online. Para isso, e porque para estes campeonatos há a necessidade dos jogadores se encontrarem cadastrados, foi necessário a abertura de um novo grupo na Chess.com, designado por Federação Cabo-verdiana de Xadrez – Somente filiados 2020.

A este grupo, refere a FCX, só poderão aderir os jogadores que estejam devidamente filiados na federação, tendo sido regulamentado um novo tipo de filiação: a On-line. E que este tipo de filiação é exclusiva para a participação em competições oficiais on-line da federação.

No entanto, esclarece que os jogadores que se filiarem “normalmente”, a que chama filiação Geral FCX, não necessitam de fazer qualquer filiação para jogarem on-line pois ficam automaticamente filiados de forma a puderem participar em todo o tipo de competições oficiais ou oficializadas da instituição, quer sejam presenciais, quer sejam on-line.

“A FCX, continuará a manter o outro grupo na Chess.com, e os seus membros poderão participar em competições abertas oficializadas, que organizaremos”, assegura, referindo, entretanto que o circuito de provas a que denominam “Domingos em Casa”, e cuja regulamentação vai ser divulgada brevemente, será aberto a jogadores filiados e não filiados na FCX e será então realizado com os membros desse grupo aberto.

Refere ainda que podem participar nestes campeonatos, todos os jogadores que estejam filiados na FCX e que sejam membros na Chess.com no grupo fechado da federação, desde que tenham a nacionalidade cabo-verdiana ou que residam em Cabo Verde há mais de 3 anos ou ainda, que estejam registados na FIDE com a bandeira de Cabo-Verde.

Haverá prémios para os três primeiros classificados de cada um dos torneios e os vencedores obterão o título de Campeão Nacional de cada uma das respectivas variantes (Bullet, Blitz e Rapid).