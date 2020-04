Fim do estado de emergência nas seis ilhas sem casos de Covid-19 no domingo

21/04/2020 23:55 - Modificado em 21/04/2020 23:55

Fora a Boa Vista, São Vicente e Santiago as restantes ilhas não registaram, até ao momento, casos positivos de covid-19.

Um dos motivos que leva o Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, a reunir-se esta quinta-feira, na cidade da Praia, com o Governo para avaliar o estado de emergência nestas ilhas.

Segundo determinação do Presidente da República a prorrogação do estado de emergência é válida até às 24:00 de 02 de maio nas ilhas com casos de covid-19 diagnosticados e até às 24:00 do dia 26 de abril nas restantes.

O chefe de Estado referiu que a reunião será com o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, e com o ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, além de “outras autoridades ligadas à saúde” e que servirá “para mais uma avaliação do estado de emergência e sua execução em todo o território nacional, com particular olhar sobre a situação nas ilhas onde não há casos confirmados da doença”.

O país encontra-se em estado de emergência, desde do dia 29 Março, sendo prolongado no dia 18 Abril, mantendo na generalidade as restrições de movimentos e de encerramento de empresas, bem como a obrigação geral de confinamento, mas diferenciado por ilhas.

As populações das ilhas cabo-verdianas sem casos de infeção pelo novo coronavírus vão poder começar a retomar a normalidade, deixando nomeadamente de estar obrigadas ao dever de confinamento, a partir de 27 de abril, cenário admitido anteriormente pelo primeiro-ministro.

“As outras restrições não serão levantadas de imediato [após o término dos respetivos períodos do estado de emergência dos dois grupos de ilhas]. Permanecem assim as restrições relacionadas com a interdição da realização de eventos públicos que provoquem ajuntamento de pessoas, como funcionamento de estabelecimentos de diversão noturna, a frequência de ginásios e similares, e com o funcionamento de estabelecimentos de restauração”, Ulisses Correia e Silva.

Também vão permanecer em vigor depois de 26 de abril e de 02 de maio, conforme o grupo de ilhas, as restrições de visitas a lares e centros de idosos, aos hospitais e a outros estabelecimentos de saúde, bem como a estabelecimentos prisionais.

De igual forma vão manter um funcionamento limitado, na previsão do Governo nesta fase, os mercados e os transportes marítimos e aéreos entre ilhas.