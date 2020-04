Regresso de pessoas às ilhas de residência com medidas restritivas

21/04/2020 23:28 - Modificado em 21/04/2020 23:28

Em vigor desde segunda-feira, a resolução do Conselho de Ministros, permite que quem está retido em ilhas com casos de covid-19 possa voltar à ilha de residência, mas só depois de realizar testes e com resultado negativo.

É que desde que foi declarado o estado de emergência e posteriormente prorrogado, várias pessoas ficaram retidas em várias ilhas, no final de março.

A resolução do Conselho de Ministros autoriza o regresso às respetivas residências de “pessoas que se encontram fora da sua ilha de residência habitual, nomeadamente por motivos profissionais ou de saúde”, face à “proibição de voos e ligações marítimas resultante da declaração de estado de emergência”.

A resolução determina que é necessário o preenchimento de um formulário a solicitar a autorização para a viagem, dirigido ao Serviço Municipal de Proteção Civil do concelho onde se encontram. O processo deve ser tratado por via digital

“O transporte das pessoas autorizadas a regressar às suas ilhas de residência habitual é organizado pelo Serviço Nacional de Proteção Civil, em articulação com o Ministério do Turismo e Transportes, o Ministério da Economia Marítima e o Ministério da Saúde e Segurança Social, tratando-se, respetivamente, de ligações aéreas ou marítimas, ou de viagens sanitárias”, refere o mesmo despacho, que acrescenta que os custos das viagens “são suportados, em princípio, pelos próprios interessados”, lê-se na resolução do conselho de ministros.

O respetivo diploma, estabelece que nas ilhas com registo de casos positivos de covid-19, até agora , Boa Vista, Santiago e São Vicente, a viagem para a ilha de residência só pode ser autorizada pelo Ministério da Administração Interna, após uma declaração da delegacia de saúde atestando que “não constitui risco de propagação” da doença covid-19, “mediante realização obrigatória de teste laboratorial com resultado negativo”.

Nas ilhas sem casos positivos de covid-19, as viagens de regresso são possíveis desde que com o parecer favorável da delegacia de saúde local.

O país conta com 68 casos positivos confirmados, sendo 52 na ilha da Boa Vista, 14 na cidade da Praia (dois dos quais vindos da Boa Vista), um no concelho do Tarrafal de Santiago e um na ilha de São Vicente.

Dos casos confirmados, registou-se um óbito, um cidadão inglês de 62 anos, que se encontrava de férias na ilha da Boa Vista, e um doente recuperado.