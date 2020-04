Reino Unido: Recém-nascida é uma das mais novas a recuperar da Covid-19

Peyton Maguire nasceu oito semanas antes do tempo previsto e foi diagnosticada com o novo coronavírus. Teve alta hospitalar esta segunda-feira.

Uma menina de apenas três semanas, que se acreditava ser a mais jovem infetada com o novo coronavírus na Escócia, ultrapassou esta semana a Covid-19, que já matou milhares de pessoas em todo o mundo.

Peyton Maguire nasceu prematura no passado dia 26 de março, oito semanas antes do previsto. A mãe Tracy Maguire foi diagnosticada com uma pré-eclâmpsia e rapidamente a equipa médica do Hospital Universitário de Wishaw, em Lanarkshire, fez uma cesariana de emergência para salvar a pequena Peyton.

Depois de ser tratada numa incubadora da unidade neonatal, a bebé apresentou um resultado positivo para a Covid-19 no passado dia 15 de abril, apesar de não apresentar nenhum sintoma.

“Quando soube que a Peyton tinha coronavírus, comecei a chorar e fiquei e realmente preocupada sobre como isso poderia afetar o seu sistema respiratório, e se isso punha em risco a vida dela”, relata a mãe Tracy Maguire, citada pelo jornal jornal Daily Mail.

“Os médicos disseram ‘ela está bem, não entre em pânico – mas ela testou positivo para o coronavírus’. Acho que os médicos estavam a tentar manter-me calma, mas estava a chorar”, recorda a mãe, em entrevista ao programa Mornings with Kaye Adams da BBC Radio Scotland.

“Por mais que ela estivesse bem, pensei como é que apanhou o vírus? Como vai lutar contra isto tão pequenina”, acrescentou.

No entanto, depois de recuperar da cesariana, a equipa médica disse a Tracy que teria que ir para casa e isolar-se 14 dias da bebé. A também estudante de marketing digital pediu que isso não acontecesse e passou a quarentena no hospital junto da filha.

Depois do período na unidade hospitalar, na segunda-feira, após dois testes negativos, Peyton deixou o hospital com os pais e irá agora manter-se em isolamento na casa da família em Bellshill, North Lanarkshire.

