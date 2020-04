Boa Vista: Jovens denunciam que neste momento muitas famílias estão sem condições mínimas de sustento

Com o advento da pandemia, o fecho das fronteiras e o decreto e prolongamento do estado de emergência no país, a ilha da Boa Vista, que vive do turismo e após o encerramento dos estabelecimentos hoteleiros da ilha, muitos trabalhadores perderam seus postos de trabalho.

Com esta situação em mãos, apelam ao governo o reforço das medidas de assistência social na ilha, de modo a ajudar centenas pessoas que ficaram no desemprego e que neste momento muitos estão sem as condições mínimas para garantir o seu sustento.

Com a falta de turistas no país, mais precisamente na ilha, um dos maiores destinos turísticos do país, as empresas acabaram por despedir ou suspender contratos de trabalho, dificultando ainda mais a situação de algumas pessoas. Conforme revelam “Viver na Boa Vista não era fácil, mas pelo menos havia empresas a funcionar, tinham os seus postos de trabalhos e cada um saía em busca do seu ganha pão, e podiam suportar as despesas o que não acontece hoje. Atualmente as perspectivas são obscuras e não sabemos, no futuro, o que vai acontecer”.

“Estão sem um salário, mas têm contas para pagar, como a renda da casa, comida, etc.”, por isso afirmam que quanto mais tempo ficarem em casa, menos recursos terão para o seu sustento e ficar e casa, conforme estabelecido, numa condição minimamente humana.

Ademais, apelam ao governo a adotar medidas no sentido de apoiar essas pessoas, no mínimo as que perderam os seus postos de trabalho. Dizem que querem ficar em casa, para ajudar no combate à Covid-19, sabendo que é a melhor decisão, mas o que torna isso mais difícil é não terem forma de se sustentarem e serem obrigados a saírem em busca desse sustento.