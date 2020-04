Igreja Católica suspende casamentos e baptizados em Cabo Verde

21/04/2020 15:52 - Modificado em 21/04/2020 15:52

Devido a pandemia da covid-19, que já infectou 67 pessoas em Cabo Verde e já provocou uma morte, as Dioceses do Mindelo e de Santiago decidiram suspender por algum tempo celebrações como casamentos, baptizados, crismas e festas de padroeiros, para reforçar o combate à propagação do novo coronavírus no país.

Conforme comunicado conjunto das Dioceses de Santiago e do Mindelo, esta decisão vem na sequência do país estar com quase três semanas a viver uma “experiência singular” sob efeito de medidas especiais devido a pandemia da covid-19, que “tão duramente” vem a “flagelar muitos países e ameaça alastrar em Cabo Verde”.

Nisto, a mesma fonte diz que para evitar a propagação do vírus, os bispos de Cabo Verde, decidiram para outras ocasiões mais favoráveis, as tradicionais celebrações públicas, tais como as festas dos padroeiros, confirmações, matrimónios, baptizados e outras, a não ser em caso de “artículomortis”, mas sempre de uma forma simples e adequada às circunstâncias.

Neste momento somente as cerimónias fúnebres serão realizadas, sendo que neste momento já estão em andamento as restrições impostas pelas autoridades sanitárias, como, por exemplo, o número reduzido de pessoas. No mesmo comunicado regozija-se pelo modo como os cidadãos de “forma heróica” têm procurado cumprir as normas emanadas pelas autoridades. “Também neste prolongamento vamos cumprir, apesar de sacrifícios exigidos, para que rapidamente possamos retornar a normalidade da nossa vida” lê-se.