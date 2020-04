São Vicente sem casos suspeitos de covid-19 mas com cerca de 50 amostras à espera de resultados

21/04/2020 15:46 - Modificado em 21/04/2020 15:46

O Delegado de Saúde de São Vicente, garantiu hoje que a ilha de São Vicente não regista neste momento nenhum caso suspeito de covid-19, mas através do estudo alargado dos funcionários e pessoas que tiveram contacto de forma directa ou indirecta com a paciente infectada, estão à espera da resposta de cerca de 50 amostras.

Elísio Silva, assegura que as cerca de 50 amostras à espera de resultados são de contactos da primeira e segunda linha da paciente infectada, isto para a continuação da investigação na ilha de São Vicente, que continua com um caso positivo de covid-19, diagnosticado a uma cidadã de nacionalidade chinesa no passado dia 03 de Abril.

A mesma fonte avança que neste momento 47 pessoas estão em quarentena domiciliária e 7 em isolamento obrigatório no Hospital Baptista de Sousa. Estes últimos são os funcionários que diariamente lidam com a paciente infectada, pelo que não podem regressar a casa e serão alvo de testes. Já a condição clínica da paciente, Elísio Silva diz que está “bastante estável” e “praticamente assintomática”, salientando que ainda hoje deverá seguir para a cidade da Praia uma amostra da paciente para teste.