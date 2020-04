Programa “Aprender e estudar em casa” com produção de 620 conteúdos em tele e rádio aulas

21/04/2020 01:44 - Modificado em 21/04/2020 01:44

Para que a educação chegue a todas as crianças e adolescentes que estão no sistema, enquanto vigorar o Estado de Emergência, o governo recorre-se à utilização de “TELE e ÁUDIO AULAS” e de materiais digitais, enquadrado no Programa “Aprender e estudar em casa”.

Conforme nota do governo, a operacionalização deste plano tem como base a produção de 620 conteúdos em tele e rádio aulas, de 20 minutos cada, abrangendo do 1º ao 12º ano, de forma gradual, que serão transmitidos através dos canais da TCV e canais da Green Studio, no canal aberto e na ZAP e na Rádio Educativa, RCV e Rádios Comunitários.

Devido a situação de prorrogação do Estado de Emergência, reforça o governo, a imposição do estabelecimento de cenários claros de continuidade do ano letivo 2019-2020, em benefício de mais de doze mil crianças da Educação Pré-Escolar e de cento e catorze mil, oitocentos e oitenta e três (114.883) alunos da Educação Escolar Pública, estando oitenta e três mil quatrocentos e noventa e nove (83.499) alunos matriculados no Ensino Básico Obrigatório (1º ao 8 º ano) e trinta mil e noventa e seis (30.096) no Ensino Secundário (9 º ao 12 º ano).

Pensando nisso, o Ministério da Educação afirma ter equacionado dois cenários possíveis e não excludentes (podem-se complementar nos contextos escolares), recorrendo a recursos humanos e técnicos, para que os estudantes mantenham o vínculo com o meio educativo.

O primeiro cenário aplica-se quando e onde a quarentena e as normas de distanciamento social deixarem de vigorar, prevendo o funcionamento dos estabelecimentos de ensino, de pré-escolar, básico e secundário com aulas presenciais nas ilhas com baixos riscos epidemiológicos de propagação da COVID-19, de acordo com o parecer da Comissão Técnica do Ministério da Saúde e com o cumprimento das normas de distanciamento social e de higienização asseguradas pela gestão das escolas.

Já o segundo cenário aplica-se quando e onde se mantiverem as normas de distanciamento social, que impossibilitam o funcionamento do ensino presencial.

Será implementada a modalidade de Educação a Distância – EaD, salvaguardando-se o contacto dos estudantes com a escola, os docentes e os conteúdos de ensino-aprendizagem, assim como o direito à frequência do 3º trimestre do ano letivo 2019/2020, dentro de parâmetros aceitáveis de qualidade.

Neste âmbito, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, acompanhado da diretora Nacional da Educação, Heleonora Monteiro, visita, esta terça-feira, 21 de abril, um dos estúdios de gravações do Programa, na cidade da Praia.

Conforme o executivo, “este modelo de Educação à Distância (EaD), segue as recomendações internacionais neste domínio emanadas pela UNESCO , UNICEF e outros parceiros internacionais”.

Entretanto, o Ministério da Educação diz estar ciente de que nem todos os agregados familiares podem ter acesso aos instrumentos que permitam aos educandos ter contacto com estes materiais, razão pela qual está em curso, por parte dos docentes, a elaboração de materiais em papel, fichas de exercícios que as escolas farão chegar aos alunos, para que ninguém fique para trás.