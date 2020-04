Familiares desmentem a presidente do INSP: “Não sabiam que estavam infetados e não foram acompanhados”

21/04/2020 01:08 - Modificado em 21/04/2020 01:08

Esta segunda-feira, o Notícias do Norte avançou que os quatro trabalhadores do Hotel Riu Karamboa, que no sábado à tarde foram informados pela Delegacia de Saúde da Boa Vista que tinham testado positivo para COVID-19, já estão em isolamento.

Reagindo sobre a recolha dos quatro trabalhadores do Hotel Riu Karamboa, que testaram positivo e que ainda permaneciam em casa, sendo recolhidos, este domingo, 19, à noite, por profissionais de saúde, a presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), Maria da Luz Lima, admite que estavam à espera de mais quartos para colocar os doentes e por isso ficaram em casa com os familiares.

“Ontem, domingo, conseguiu-se a disponibilização de mais quartos para isolamento, porque eram 45 pessoas que estão infectadas e fomos buscá-los em casa, para ficar mais perto do serviço de saúde”. Esta responsável adianta que mesmo estando em casa, foi feito o seguimento para estas situações. Mas está versão vai contra o que os familiares dos quatro pacientes têm dito . Estes afirmam que desde o dia 12 de Abril, quando saíram do hotel, nunca foram contactados por nenhum médico: “Nem um telefonema, não disseram nada. Todos pensaram que faziam parte do lote dos 145 que deram negativo”. Dizem que só no sábado ficaram a saber “que os testes tinham dado positivo e que iriam buscá-los para os colocar em isolamento”.

Em declarações à RCV, a mulher de um dos pacientes reafirma que “foram abandonados pelos serviços de saúde”. Confirma que o marido nunca foi informado que o teste que fez no dia 12 de abril deu positivo e que durante oito dias nunca foram contactados por ninguém. “Nem sequer um telefonema”.