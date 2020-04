Sete novos casos suspeitos de covid-19 à espera de resultado

20/04/2020 19:25 - Modificado em 20/04/2020 19:25

O Director dos Serviços de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Noel Barreto, deu conta hoje de mais sete casos suspeitos à espera de resultados, sendo 2 da cidade da Praia e 5 da ilha da Boa Vista.

Jorge Barreto, que substituiu o Director Nacional de Saúde na conferência de imprensa diária dos dados sobre o ponto de situação da covid-19 no país, anunciou que o Tarrafal de Santiago é neste momento o quarto município do país a ser afectado pela pandemia da covid-19, isto depois do caso positivo registado na manhã de hoje.

O DSPCD alertou que neste caso a pessoa dirigiu-se à Delegacia de Saúde de Tarrafal de Santiago, para tratamento, o que pode ter colocado muitas pessoas em situação de risco. Na sequência pede às pessoas que, em caso de qualquer sintoma é imperativo ligar para a Linha Verde 800 11 12. Este caso, de acordo com o mesmo, não tem ligações com nenhum dos casos já registados até ao momento na cidade da Praia.

Neste momento, conforme o mesmo, a situação clínica dos pacientes é “estável” visto que até ao momento nos casos de cidadãos nacionais infectados com covid-19, não se ter sido registado casos de maior gravidade.

Para já, como salientou, o número de pessoas em quarentena domiciliária no país é de 125, enquanto, 164 pessoas estão a cumprir quarentena obrigatória.

Apesar da insistência dos jornalistas em querer saber a zona de residência dos casos infectados, o mesmo apontou que é necessário não haver “pânico”, mas sim uma “preocupação” em relação ao aparecimento de novos casos positivos.