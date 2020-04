Embaixador da China em Cabo Verde: Nenhum dos 300 estudantes cabo-verdianos na China ficou infectado

A garantia foi dada ao governo de Cabo Verde, esta segunda-feira, pelo embaixador da China em Cabo Verde, Du Xiaocong, durante a entrega oficial de um lote de donativos humanitários de emergência a Cabo Verde, com a finalidade de apoiar o país na prevenção e controlo ao covid-19.

O diplomata chinês enalteceu os esforços conjuntos da China, do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde e da Embaixada de Cabo Verde na China, que o mesmo considerou essencial para que a segurança e a saúde dos estudantes cabo-verdianos ali residentes fossem garantidos.

Referiu que a China alcançou uma melhoria parcial na luta contra a pandemia, e ressalta que “todos os cabo-verdianos na China estão de boa saúde e a retornar, gradualmente, ao estudo e às suas vidas com normalidade”.

Do lote de materiais médicos deste donativo emergencial do governo Chinês ao governo de Cabo Verde consta 12 mil máscaras, dois mil fatos integrais, 500 termómetros de infravermelho, dois mil óculos de protecção, dez mil luvas e dez mil sobre botas, avaliados em 3,7 milhões de escudos, para apoiar no controlo da pandemia.

Durante a sua intervenção, Du Xiaocong sublinhou a forma como o Governo de Cabo Verde “adoptou medidas pragmáticas e eficazes para combater a covid-19 e conduziu uma “cooperação fortíssima” com a Organização Mundial da Saúde, afiançando que o controlo da pandemia “fez progresso positivos”, razão pela qual enalteceu a política traçada pelas estruturas sanitárias cabo-verdianas.

Este donativo do governo chinês foi recebido pelo ministro da Saúde e Segurança Social, Arlindo do Rosário, para quem, 30 dias após o aparecimento do primeiro caso positivo em Cabo Verde, actualmente com 67 casos positivos confirmados, esta “evolução espelha o que o Governo tem feito de forma a conter, dentro do possível, a propagação da epidemia”.

O ministro disse ainda que medidas de distanciamento social, confinamento e suspensão de voos têm tido impacto na evolução da epidemia em Cabo Verde, ainda na “sua fase inicial”, tendo destacado o contributo do governo chinês para minimizar o impacto da pandemia do novo coronavírus.

Cabo Verde contabilizou hoje mais seis casos positivos da covid-19, elevando para 67 o número de infectados, sendo 52 na ilha da Boa Vista, 13 na cidade da Praia, um no concelho do Tarrafal de Santiago e um na ilha de São Vicente. Dos casos confirmados, registou-se um óbito, um cidadão inglês de 62 anos, que se encontrava de férias na ilha da Boa Vista, e um doente recuperado.