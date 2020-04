Professores entendem que muitos alunos vão ficar para trás com o ensino a distância

20/04/2020 02:24 - Modificado em 20/04/2020 02:24

Arranca esta segunda-feira, 20, pela primeira vez na história do nosso país, o ensino a distância que será transmitida na Televisão Pública, RCV+ e Rádio Educativa. No entanto, alguns professores defendem que a “ideia é boa” mas que o nosso país não está preparado ainda para este tipo de ensino.

Para muitos professores trata-se de uma “boa ideia” a ser implementada no futuro, mas que neste momento o nosso país não tem condições para se proceder à realização do ensino a distância, pelo que o lema deste ano lectivo proposto pelo Ministério da Educação “Sem Deixar Ninguém Para Trás” não irá com isso funcionar na sua plenitude.

Na página do Sindicato Democrático dos Professores-SINDPROF, muitos professores foram unânimes a apontar que a ideia é “boa e óptima” mas primeiramente tem que se ter em conta a realidade actual do nosso país.

“Poderia ser, sim, uma boa opção se todos os alunos tivessem acesso. Tenho uma turma de 25 alunos, nenhum tem acesso a emissões de TV e a maioria diz não ter rádio em casa. Sem contar, nalgumas zonas do concelho da Ribeira Grande, na ilha de Santo Antão, não chega nenhum sinal de rádio ou televisão” diz a professora Ivete Maria Évora.

Já Wilson da Costa, professor na ilha da Boa Vista, defende que o ensino a distância será uma “tremenda complicação” principalmente na ilha da Boa Vista, onde não há condições. O mesmo garante que o lema proposto pelo Ministério da Educação, com certeza não funcionou.

“Querem copiar modelos de outros países, mas sem ter condições. O ensino a distância requer equipamentos informáticos, energia eléctrica… e muitos dos alunos não apresentam nenhuma dessas condições. Aqui na Boa Vista, a maioria dos alunos vão sair a perder, muitos nem sequer energia eléctrica têm em casa” assegura este professor, questionando o ME de que forma irão estes alunos assistir as aulas a distância. Por fim, afirma que o Ministério da Educação, terá com isso um “grande impacto negativo” com esta medida.

Por sua vez, Auria Gracia, diz que o ME não pensou nos alunos mais pobres cujos pais não têm acesso a internet ou não têm televisão ou rádio em casa. “Nem pensaram no elevado número de alunos que vivem com avós de 3ª idade, nem pensaram no meio rural. Eu sou de São Domingos (Santiago Norte), e estou a pensar nos alunos de Dacabaio, Chaminé, Pau de Sacu, Canselo, assim como tantas zonas rurais de Santo Antão à Brava, em que a famílias que são pobres sem televisão e rádio e a vizinhança fica a muitos metros de distância”.

Nisto diz que com esta reflexão está a pensar nos alunos mais vulneráveis e que não está a vê-los a aprenderem com o ensino a distância.